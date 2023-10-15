Малкин догнал Могильного и стал третьим в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ

37-летний нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:2). Форвард «Пингвинз» догнал Александра Могильного в списке лучших российских снайперов НХЛ.

На счету Малкина стало 473 шайбы в 1066 играх за карьеру в лиге. Он догнал Александра Могильного (473 шайбы в 990 играх). Теперь они делят третье место среди лучших российских снайперов в истории НХЛ.

Первые шесть мест лучших российских снайперов НХЛ выглядит следующим образом:

1. Александр Овечкин – 822 гола.

2. Сергей Фёдоров – 483.

3. Евгений Малкин – 473.

4. Александр Могильный – 473.

5. Илья Ковальчук – 443.

6. Павел Буре – 437.

У Малкина шесть (2+4) очков за три игры — и для него это лучший старт сезона НХЛ с 2018 года.