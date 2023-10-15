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Малкин догнал Могильного и стал третьим в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ

Малкин догнал Могильного и стал третьим в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ
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37-летний нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:2). Форвард «Пингвинз» догнал Александра Могильного в списке лучших российских снайперов НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Коронато (Линдхольм, Андерссон) – 38:22 (pp)     1:1 Раст (Летанг, Гюнцель) – 40:18     2:1 Смит (Малкин, Грейвз) – 40:41     3:1 Гюнцель (Летанг, Кросби) – 45:50     4:1 Малкин (Смит) – 54:14     4:2 Юбердо (Манджапане, Ханифин) – 56:05     5:2 Раст (Гюнцель) – 59:38 (en)    

На счету Малкина стало 473 шайбы в 1066 играх за карьеру в лиге. Он догнал Александра Могильного (473 шайбы в 990 играх). Теперь они делят третье место среди лучших российских снайперов в истории НХЛ.

Первые шесть мест лучших российских снайперов НХЛ выглядит следующим образом:

1. Александр Овечкин – 822 гола.
2. Сергей Фёдоров – 483.
3. Евгений Малкин – 473.
4. Александр Могильный – 473.
5. Илья Ковальчук – 443.
6. Павел Буре – 437.

У Малкина шесть (2+4) очков за три игры — и для него это лучший старт сезона НХЛ с 2018 года.

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