Малкин догнал Могильного и стал третьим в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ
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37-летний нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (5:2). Форвард «Пингвинз» догнал Александра Могильного в списке лучших российских снайперов НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Коронато (Линдхольм, Андерссон) – 38:22 (pp) 1:1 Раст (Летанг, Гюнцель) – 40:18 2:1 Смит (Малкин, Грейвз) – 40:41 3:1 Гюнцель (Летанг, Кросби) – 45:50 4:1 Малкин (Смит) – 54:14 4:2 Юбердо (Манджапане, Ханифин) – 56:05 5:2 Раст (Гюнцель) – 59:38 (en)
На счету Малкина стало 473 шайбы в 1066 играх за карьеру в лиге. Он догнал Александра Могильного (473 шайбы в 990 играх). Теперь они делят третье место среди лучших российских снайперов в истории НХЛ.
Первые шесть мест лучших российских снайперов НХЛ выглядит следующим образом:
1. Александр Овечкин – 822 гола.
2. Сергей Фёдоров – 483.
3. Евгений Малкин – 473.
4. Александр Могильный – 473.
5. Илья Ковальчук – 443.
6. Павел Буре – 437.
У Малкина шесть (2+4) очков за три игры — и для него это лучший старт сезона НХЛ с 2018 года.
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