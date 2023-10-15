«Попытаюсь догнать Овечкина, но это будет непросто». Малкин — о гонке снайперов НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оценил своё достижение по голам в НХЛ. Форвард «Пингвинз» забросил шайбу в матче с «Калгари» (5:2) и сравнялся по голам с Александром Могильным в списке лучших российских снайперов НХЛ. У обоих хоккеистов по 473 шайбы. Лидером списка является Александр Овечкин, забивший 822 гола.

«Надеюсь, завтра сезон закончится и я выиграю «Харт Трофи» (смеётся). На самом деле я не задумывался об этом достижении. Может быть, я попытаюсь догнать Овечкина, но это будет непросто, я постараюсь. Надеюсь, когда я завершу карьеру и оглянусь назад, то смогу сказать, что сделал всё, что было в моих силах. Сейчас я не думаю ни об очках, ни о чём-то ещё. Просто стараюсь показывать свой максимум», — цитирует Малкина пресс-служба клуба.

У Малкина шесть (2+4) очков за три игры — и для него это лучший старт сезона НХЛ с 2018 года.