«Пытается привлечь к себе внимание». Андрей Назаров — о странном поступке Хохлачёва

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на поступок нападающего «Амура» Александра Хохлачёва, запрыгнувшего на машину местного жителя Хабаровска.

«У хоккеиста уровня Александра Хохлачёва не должно оставаться сил на такие вещи, все силы и эмоции спортсмены подобного уровня выплёскивают на льду, а домой приходят только отдыхать. Я хорошо знаю и Сашу, и Витю Балдаева. Думаю, что это не какой-то пьяный загул и демарш, а попытка привлечь к себе внимание. Саша пытается этим показать, что либо ему дают мало игрового времени на площадке, либо неправильно использует тренерский штаб, подбирая нападающему не тех партнёров для реализации своего потенциала. Поэтому тренерам «Амура» тоже надо покопаться в себе.

Кстати, я хорошо посмотрел видео, обратите внимание, в какой прекрасной физической форме находится Александр, раз с одной ноги в лёгком прыжке оказался на капоте автомобиля. Ну а если серьёзно, то делать так, безусловно, нельзя, это неправильный поступок. Саша сам должен прекрасно это понимать», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.