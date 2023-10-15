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«Это поведение быдлоподобного существа». Щитов — о скандальном поступке Хохлачёва

«Это поведение быдлоподобного существа». Щитов — о скандальном поступке Хохлачёва
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Хоккейный эксперт Никита Щитов отреагировал на поступок нападающего «Амура» Александра Хохлачёва, запрыгнувшего на машину местного жителя Хабаровска.

«Не знаю, кто был на этом видео. Но к такому поступку я отношусь плохо. Совсем недавно президент КХЛ Алексей Морозов сказал, что нужна образовательная программа для игроков. Путь хоккеиста – очень тяжёлый, он начинается с пяти лет. А когда ты попадаешь в такую лигу, как КХЛ, это успех, и его надо закрепить, отыграть на таком высоком уровне как можно дольше. Плюс ко всему здесь можно заработать хорошие деньги и обеспечить не только себя, но и всю свою семью на долгие годы. Но, попадая сюда, надо много работать и правильно себя вести, потому что ты представляешь не только конкретный клуб, но и всю лигу. А подобное поведение может поставить крест на твоей репутации, один неверный шаг способен всё перечеркнуть.

Человек, который прошёлся по машине в этом видео, наверняка был под воздействием алкоголя. Трезвый человек вряд ли бы такое сделал. Это поведение быдлоподобного существа, так вести себя нельзя. Владельцем машины мог оказаться какой-то боксёр, и этого человека могли просто избить. Такие случаи были, в том числе в Хабаровске. Но каждый делает ошибки, и дай бог, чтобы этот человек всё осознал. Главное – больше такого не допускать, надо сохранять своё лицо и не портить репутацию клуба. Не хочется, чтобы это ещё повторялось, хоккеист должен быть культурным человеком. Спортсмен – пример для подрастающего поколения», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

Хохлачёв был обменян в «Амур» перед стартом нового сезона-2023/2024 КХЛ. Форвард провёл за хабаровский клуб 15 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. За последние 12 матчей Хохлачёв набрал лишь два очка, отдав два результативных паса.

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