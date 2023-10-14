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ESPN назвал точное количество матчей, которые потребуется Овечкину, чтобы обойти Гретцки

ESPN назвал точное количество матчей, которые потребуется Овечкину, чтобы обойти Гретцки
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Авторитетный телеканал ESPN сообщил, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд великого канадца Уэйна Гретцки.

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» канал показал фотографию. На него говорилось, что при нынешнем темпе капитану «столичных» потребуется 120 матчей, чтобы обогнать Гретцки. Таким образом, Овечкин станет лучшим снайпером всех времён в середине сезона-2024/2025.

Фото: Трансляция ESPN

Капитан «столичных» выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Овечкин начал 19-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1348 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+66». Овечкин сейчас отстаёт от Гретцки всего на 72 гола (894).

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