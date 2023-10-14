ESPN назвал точное количество матчей, которые потребуется Овечкину, чтобы обойти Гретцки

Авторитетный телеканал ESPN сообщил, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд великого канадца Уэйна Гретцки.

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» канал показал фотографию. На него говорилось, что при нынешнем темпе капитану «столичных» потребуется 120 матчей, чтобы обогнать Гретцки. Таким образом, Овечкин станет лучшим снайпером всех времён в середине сезона-2024/2025.

Фото: Трансляция ESPN

Капитан «столичных» выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Овечкин начал 19-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1348 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+66». Овечкин сейчас отстаёт от Гретцки всего на 72 гола (894).