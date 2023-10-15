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The Athletic назвали имя хоккеиста «Вашингтона», от которого ждут прорывного сезона

The Athletic назвали имя хоккеиста «Вашингтона», от которого ждут прорывного сезона
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Журналисты портала The Athletic в статье заявили, что ждут от шведского защитника «Вашингтон Кэпиталз» Расмуса Сандина прорывного сезона.

«В это сезоне у «Кэпс» не так много шансов на победу. Да, Алекс Овечкин всё ещё может помочь команде, и вряд ли они будут такими же плохими, как в сезоне-2022/2023, но… Возвращение в плей-офф трудно представить.

Если мы попытаемся сосредоточиться на позитиве, то у Расмуса Сандина будет шанс блеснуть в защитной паре с Джоном Карлсоном. Спустя год после того, как Сандин был обменян из «Торонто Мэйпл Лифс» на Эрика Густафссона, мы прогнозируем, что Расмус в этом сезоне будет играть как защитник топ-пары», — сказано в статье.

В прошлом сезоне Сандин сыграл за «Вашингтон» 19 матчей, в которых набрал 15 (3+12) очков. В текущем сезоне на счету 23-летнего игрока обороны один матч без набранных результативных баллов.

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