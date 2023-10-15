Нападающий Матвей Мичков приступил к работе в общей группе «Сочи»

Форвард «Сочи» Матвей Мичков приступил к работе в общей группе команды, сообщает пресс-служба южан. Напомним, 18-летний нападающий пропустил матчи с «Нефтехимиком» (3:2 Б) и ЦСКА (1:2).

Также, в тренировке принял участие американский форвард Джереми Бракко, подписавший контракт до конца сезона и прилетевший на побережье два дня назад. В текущем сезоне Джереми сыграл за «Барыс» шесть матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «-3». 26-летний американский нападающий не играл с 18 сентября 2023 года, когда провёл матч с «Нефтехимиком».

«Завтра утром хоккеисты «Сочи» выйдут на традиционную раскатку и вечером сыграют первый из двух запланированных на будущей неделе матчей со «Спартаком», — сказано в сообщении клуба.