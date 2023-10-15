Рыбин рассказал, кто, кроме Овечкина, может побороться за рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин заявил, что, кроме нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс может побороться за рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге. Кроме того, Рыбин рассказал, что хоккеисту «Питтсбург Пингвинз» Евегнию Малкину следует сосредоточится на статистике по общему количеству очков.

«На мой взгляд, погоня Овечкина за рекордом Гретцки переходит в разряд достижений на все времена и является чем-то запредельным. Такое уже вряд ли кто-то сумеет перебить. Кроме [Остона] Мэттьюса, пожалуй, шансов ни у кого не будет.

В отношении Малкина стоит мыслить более трезво, он скорее про «гол + пас» и про связанные с этим триумфы, на чём ему и стоит сконцентрироваться, пока у него идёт такая вдохновенная игра», — заявил Рыбин в интервью RT.