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Россияне не попали в топ-5 лучших вратарей НХЛ 90-х по версии THW, Гашек — лидер

Журналист Грег Бойсен в статье на сайте The Hockey Writers представил топ-5 лучших вратарей Национальной хоккейной лиги 1990-х.

Лидером рейтинга стал Доминик Гашек. Чешский голкипер — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» (2002 и 2008), олимпийский чемпион 1998 года.

Вторую строчку занял Патрик Руа. Канадский вратарь — четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш» (1986, 1993, 1996, 2001), трижды выигрывал «Конн Смайт Трофи», как самый ценный игрок плей-офф (1986, 1993, 2001).

На третьем месте — Эд Белфор. Канадский голкипер — обладатель Кубка Стэнли в составе «Даллас Старз» (1999), олимпийский чемпион 2002 года.

Четвёртая строчка за Мартином Бродо. Вратарь — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси Дэвилз» (1995, 2000, 2003), двукратный олимпийский чемпион (2002, 2010), обладатель Кубка мира 2004 года.

Замыкает пятёрку лучших — Майк Рихтер. Американский вратарь — обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» (1999), обладатель Кубка мира 1996 года.

Отметим, что все перечисленные голкиперы входят в Зал хоккейной славы.