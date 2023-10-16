Дмитрий Злодеев подписал контракт с фарм-клубом «Ванкувера»

21-летний российский нападающий Дмитрий Злодеев подписал однолетний контракт с «Абботсфорд Кэнакс» из АХЛ. Об этом сообщил официальный сайт канадского клуба.

В сезоне-2022/2023 Дмитрий Злодеев выступал в московском «Спартаке» и воскресенском «Химике». Он провёл 18 матчей в Континентальной хоккейной лиге и 33 игры во Всероссийской хоккейной лиге. Злодеев помог «Химику» завоевать Кубок Петрова 2023 года, забросив три шайбы в 17 матчах плей-офф.

Россиянин был выбран «Ванкувер Кэнакс» в шестом раунде (175-е место в общем зачете) драфта НХЛ 2020 года и с тех пор посетил два тренировочных лагеря клуба, прежде чем получил приглашение на основные тренировочные сборы «Ванкувера» и «Абботсфорда» в 2023 году. Всего на счету Злодеева одна результативная передача в 20 матчах КХЛ и 24 (15+9) очка в 70 играх ВХЛ.