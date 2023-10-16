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Главный тренер «Оттавы» Смит оценил игру Владимира Тарасенко

Главный тренер «Оттавы» Смит оценил игру Владимира Тарасенко
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Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит прокомментировал игру российского нападающего Владимира Тарасенко в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:2).

«Увидел, что Тарасенко – очень ответственный игрок. Он не торопится, играет в хоккей, который побеждает. Владимир не старался разыграть шайбу, чего бы это ни стоило, и в итоге это ему за это воздалось. Когда на кону стоял результат, я был уверен, что он знает, как надо играть», — приводит слова Смита пресс-служба канадского клуба.

Напомним, в матче с «молниями» Тарасенко открыл счёт своим голам за «Оттаву». Кроме того, 31-летний форвард отметился результативной передачей. В следующем матче «сенаторы» сыграют дома с «Вашингтон Кэпиталз» 19 октября (2:00 мск).

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