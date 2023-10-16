Тарасенко: перед сезоном было много разговоров, что многое поменялось, но пока всё здорово

Нападающий Владимир Тарасенко после победы над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:2) рассказал про первые матчи в составе канадского клуба.

«Выигрывать здорово. Перед сезоном было много разговоров, что многое поменялось. Настроение, уровень уверенности другой. Мы хорошо играем, но ещё многое можно улучшать. Пока всё здорово.

Мой первый гол за «Оттаву»? Всегда есть давление, когда начинается сезон, стараешься забить. Это мой первый сезон в новой команде. На днях ко мне приехала семья, так что не буду врать, это важный момент. Ребята создали для меня отличный момент, плюс мы выиграли матч, так что это хороший день. Хороший пас Ридли, думаю, его уверенность растёт, и он здорово играет.

Жозеф за смену до своего гола на скамейке сказал, что ему не приходят отскоки и что надо просто этого захотеть. Мечты сбываются, да? Наше звено? Другой стиль игры, нужно время, чтобы привыкнуть. Сейчас уже легче, чем вначале, уже знаешь, куда кто едет, как мы будем играть. Чем больше играешь с кем-то, тем больше друг друга понимаешь, изучаешь их способности. Уже не надо проверять, где кто, знаешь, где все будут. Это делает игру быстрее и более приятной.

Для меня многое значит, что семья рядом. Если я не здесь, то всё время провожу с ними. Люблю проводить с ними время», — приводит слова Тарасенко пресс-служба канадского клуба.