Только четыре игрока «Анахайма» забивали, будучи моложе Минтюкова, среди них Твердовский

19-летний защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков отметился первым голом в Национальной хоккейной лиге в игре с «Каролиной Харрикейнз».

Игрок обороны забросил свою дебютную шайбу в возрасте 19 лет и 324 дней. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, только четыре хоккеиста забивали за клуб, будучи моложе Минтюкова. Это были Олег Твердовский (18 лет 259 дней), Кэм Фаулер (18 лет 316 дней), Джейми Дрисдейл (18 лет 344 дня) и Хампус Линдхольм (19 лет 290 дней).

Напомним, «Анахайм Дакс» на своей площадке обыграл «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Хонда-центр» завершилась со счётом 6:3 (3:0, 1:1, 2:2). В Восточной конференции на данный момент лидирует «Бостон Брюинз» с четырьмя очками. Западную конференцию возглавляет «Вегас Голден Найтс» (шесть очков).