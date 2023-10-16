«Там подлецы одни!» Кожевников — о «Филадельфии» во время Суперсерии-1982/1983

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игры сборной клубов СССР в Суперсерии-1982/1983.

«В этой серии канадцы себе позволяли хамство на площадке, как в 1970-е? Нет, канадцы вели себя вполне нормально. Выделялась в худшую сторону только «Филадельфия». Там подлецы одни! Барбер, этот беззубый… Бобби Кларк! Очень подленько играли: били по ахиллам, по чашечкам. Тем более что коньки не были такие, как сейчас, твёрдые. Поэтому очень доставалось. Хамили прилично!

У них всегда такая репутация в НХЛ была. Славилась своей грязью, разбойники и есть разбойники. Но там вообще обстановка на матче сложилась напряжённая. Плакатики с оскорблениями украинцы-националисты вывесили, недобитки фашистские. Просто всё стекло залепили. Насколько помню, матч вообще хотели прервать… Но в итоге они получили что хотели, всё закончилось разгромом «Флайерз» 5:1. Они потому и хамили, что проигрывать не умели. А в остальных матчах шла такая жёсткая, но в пределах правил борьба», — сказал Кожевников в интервью изданию «Спорт уик-энд».

Ранее Кожевников оценил первые матчи «Витязя» под руководством Дмитрия Рябыкина.