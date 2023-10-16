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Российские нападающие Мирошниченко и Воронков набрали первые очки в АХЛ

Российские нападающие Мирошниченко и Воронков набрали первые очки в АХЛ
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Российские нападающие Иван Мирошниченко и Дмитрий Воронков набрали первые очки в АХЛ в матче фарм-клубов «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс».

Мирошниченко, выступающий за «Херши Беарз», отдал результативную передачу в матче с «Кливленд Монстерз» (5:2), за который ассистом отметился Воронков.

Напомним, в текущей предсезонке Мирошниченко принял участие в трёх матчах «Вашингтона», в которых отметился двумя результативными передачами и двумя штрафными минутами.

Воронков принял участие в четырёх предсезонных матчах «Коламбуса». Нападающий отметился в них лишь одной результативной передачей. Во встрече с «Баффало Сэйбрз» (3:4) форвард толкнул голкипера «клинков», спровоцировав массовую потасовку.

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