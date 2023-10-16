Игроки «Сибири» Дубакин и Варенник командированы в новокузнецкий «Металлург»

Нападающий «Сибири» Сергей Дубакин и защитник Алексей Варенник командированы в клуб Всероссийской хоккейной лиги новокузнецкий «Металлург». Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги на счету 23-летнего Дубакина 15 матчей, в которых он забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи с показателем полезности «-1». Напомним, Дубакин вернулся в новосибирский клуб из аренды в «Амуре», где был вторым бомбардиром команды с 29 (14+15) очками в прошлом сезоне.

21-летний Варенник провёл за «Сибирь» четыре встречи, в которых результативными действиями не отметился. Алексей в текущем сезоне уже играл за новокузнецкий клуб. В трёх матчах защитник очков не набрал.