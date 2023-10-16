Кожевников: тройка «Спартака» Порядин — Морозов — Голдобин спокойно годится под сборную

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный спартаковец Александр Кожевников оценил игру тройки нападения «Спартака»: Павел Порядин — Иван Морозов — Николай Голдобин.

«Я ещё до начала сезона надеялся, что у «Спартака» будет хорошая команда. Важно тренерское чутьё, мы видим, что Алексей Жамнов проявляет себя как талантливый тренер. Подобрал первую пятёрку, защитники тоже здорово играют. После домашнего поражения от Ярославля больше провалов нет, команда бежит, дай бог, чтобы травм не было. Тройка Порядин – Морозов – Голдобин спокойно годится под сборную, есть и другие талантливые ребята. Тренерская работа Жамнова похожа на методику Игоря Ларионова: короткий пас, быстрые контратаки. Приятно смотреть за игрой «Спартака» и «Торпедо», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.