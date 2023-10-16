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Барулин: тяжело со всеми политическими моментами, но КХЛ движется в правильном направлении

Барулин: тяжело со всеми политическими моментами, но КХЛ движется в правильном направлении
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Экс-вратарь сборной России Константин Барулин рассказал, за какими командами КХЛ следит, и заявил, что лига движется в правильном направлении.

«Слежу за «Ак Барсом», где играют ребята, с кем я играл. Наблюдаю за Хабаровском. В этом сезоне «Амур» ещё покажет когти. Прекрасно знаю главного тренера команды — Андрея Мартемьянова. Я с ним работал ещё в «Тюмени». Большой ему привет! За игрой «Авангарда» смотрю, мне импонирует Михаил Кравец.

В целом нравится, как развивается КХЛ, и желаю нынешнему руководству и президенту лиги Алексею Морозову идти вперёд. Понятно, что тяжело со всеми политическими моментами, много легионеров покинули лигу, но КХЛ движется в правильном направлении», — сказал Барулин в интервью Legalbet.

В Западной конференции лидирует ярославский «Локомотив» с 29 результативными баллами. На Востоке первое место занимает «Металлург» с 29 очками в активе.

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