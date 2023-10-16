Дементьев оценил старт сезона Владимира Тарасенко в «Оттаве»

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением об игре российского нападающего «Оттавы Сенаторз» Владимира Тарасенко.

«Владимир Тарасенко начал сезон в «Оттаве» очень хорошей и продуктивной игрой. Мы видели, какие передачи он делал своим партнёрам в предыдущих встречах, прекрасные розыгрыши. Были шансы поразить ворота, но шайба в них не шла. И вот наконец-то в игре с «Тампой» он смог поразить ворота после прекрасной передачи на пятаке от своего партнёра. Изначально в этой ситуации он пытался поразить ворота с острого угла, но не получилось. Далее, получив пас, пусть даже и немного неудобный, обработал коньком и забросил шайбу. Всё идёт хорошо, как и намечено. Можно только пожелать удачи Владимиру в его дальнейших шагах и результативности за «Оттаву», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в матче с «молниями» Тарасенко открыл счёт своим голам за «Оттаву». Кроме того, 31-летний форвард отметился результативной передачей. В следующем матче «сенаторы» сыграют дома с «Вашингтон Кэпиталз» 19 октября (2:00 мск).