«Спартак» забросил «Сочи» пять шайб и одержал шестую победу подряд

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2).
На девятой минуте Ансель Галимов вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Герман Рубцов и Дмитрий Вишневский. На 35-й минуте Николай Голдобин удвоил преимущество красно-белых. Под занавес второго периода Иван Морозов с передачи Егора Филина забил третий гол. На 48-й минуте Михал Чайковски забросил четвёртую шайбу. На 51-й минуте Матвей Мичков с передачи Артура Тянулина отыграл один гол. Через 51 секунду Илья Талалуев сделал счёт 5:1.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» вновь примет «Спартак». Встреча состоится 18 октября.
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