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«Спартак» забросил «Сочи» пять шайб и одержал шестую победу подряд

«Спартак» забросил «Сочи» пять шайб и одержал шестую победу подряд
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В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2 (1:0, 2:0, 2:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Спартак
Москва
0:1 Галимов (Рубцов, Вишневский) – 08:27 (5x5)     0:2 Голдобин (Кин, Морозов) – 34:40 (5x5)     0:3 Морозов (Филин) – 39:10 (5x5)     0:4 Чайковски – 47:37 (5x5)     1:4 Мичков (Тянулин) – 50:58 (5x4)     1:5 Талалуев (Филин) – 51:49 (5x5)     2:5 Ибрагимов (Гараев) – 59:28 (4x5)    

На девятой минуте Ансель Галимов вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи получили Герман Рубцов и Дмитрий Вишневский. На 35-й минуте Николай Голдобин удвоил преимущество красно-белых. Под занавес второго периода Иван Морозов с передачи Егора Филина забил третий гол. На 48-й минуте Михал Чайковски забросил четвёртую шайбу. На 51-й минуте Матвей Мичков с передачи Артура Тянулина отыграл один гол. Через 51 секунду Илья Талалуев сделал счёт 5:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сочи» вновь примет «Спартак». Встреча состоится 18 октября.

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