Главный тренер «Сибири» назвал неутешительные сроки восстановления лучшего защитника клуба

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски высказался после поражения в матче с московским «Динамо» (1:2).

«Ждём ли большего от Бека и Андреоффа? Ну конечно, ждём. Все команды ждут результата от своих легионеров. Они должны принести результат в нужный момент. Другие тоже. Но, конечно, на них оказывается давление, и они должны больше помогать.

Насколько близок к возвращению на лёд ключевой защитник команды Мёрфи? Ух… Ещё не знаю, но, может быть, в ноябре, где-то в начале или во второй части он только-только выйдет на лёд», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).