Ротенберг: в матче с «Адмиралом» продемонстрировали железобетонную оборону и яркую атаку

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (5:0).

«Серьёзно готовились к этой игре, было очень важно завершить победой домашнюю серию. Понимали, что «Адмирал» – окровавленный зверь, выйдет как на последний бой – к этому готовили ребят. Были сложности в начале игры, где-то потеряли тонус, соперники были в начале игры более злые, с большим желанием. Были у нас удаления, выстояли в меньшинстве, сыграв втроём. Это дорогого стоит, но в то же время, конечно, нельзя так удаляться, будем работать над дисциплиной. Есть что улучшить, есть над чем работать. Продемонстрировали железобетонную оборону и яркую атаку, забили хорошие голы.

Будем работать дальше, сейчас у нас выравнивается график, есть возможность зализать раны. Ждём наших травмированных: и Хайруллина, и Лайпсика, и Фальковского. Надеюсь, что Педан вернётся в этом сезоне. Есть положительная динамика у Швец-Рогового, который не играет уже два года. Это очень важно для нас, чтобы ребята вернулись.

Сегодня СКА забросил 10-тысячную шайбу в истории клуба, с 1946 года. Её автором стал Семён Синяткин – для него она первая в КХЛ. Мы только в начале нашего пути, у нас огромный потенциал, поэтому будем работать над деталями. Рады, что сегодня увидели командное взаимодействие, пять в атаке, пять в обороне. Следующая тренировка покажет, останутся ли такие же сочетания», — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.