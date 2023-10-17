Тренер «Куньлуня» Игнатьев: как переживаю поражения? Вам лучше не знать

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев высказался о поражении в матче Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (0:7).

«Комментировать особо нечего. ЦСКА переиграл нас по всем пунктам, которые только можно придумать, во всём соперник был лучше. Конечно, не с такой целью мы ехали на этот стадион с Мытищ, чтобы вот так проиграть эту игру. Такое чувство, как будто разучились играть в хоккей.

В сентябре «Куньлунь» держался на хороших позициях, что произошло? Был целый ряд причин, ряд ведущих игроков получили травму и заменить их было некем, скажем так, кадровые проблемы. Также календарь, который нам достался в конце сентября—начале октября тяжёлый. Всё это наложилось. Я понимаю, что это всё отговорки. Сейчас и календарь получше, и игроки вернулись. Но имеем то, что имеем на сегодняшний день. Конечно, нас это не устраивает, будем искать пути выхода из этой ситуации.

Нет ли какой-то обреченности? На самом деле, визуально нет. Но каждому в голову не залезешь. Как сам переживаю эти поражения? Вам лучше не знать», — приводит слова Игнатьева официальный сайт ЦСКА.