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Видео нереализованного буллита Овечкина в матче с «Аризоной»

Видео нереализованного буллита Овечкина в матче с «Аризоной»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Вашингтон» одержал победу со счётом 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Основное время матча завершилось вничью, 2:2. В серии послематчевых буллитов российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин свою попытку реализовать не сумел. Александр бросил шайбу над воротами соперника, не попав в створ.

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Победный буллит на счету российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

Напомним, за всё время, проведённое на льду в сегодняшней встрече, Овечкин ни разу не попал в створ ворот соперника. В последний раз Александр не смог нанести ни одного попадания в створ ворот в ноябре 2021 года.

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