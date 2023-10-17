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Шестёркин отразил буллит в концовке. У него стопроцентная статистика по штрафным броскам

Шестёркин отразил буллит в концовке. У него стопроцентная статистика по штрафным броскам
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Аризона Койотс». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).

Гости получили отличную возможность отыграться и перевести игру в овертайм за пять минут до конца основного времени, когда в ворота «Рейнджерс» был назначен буллит. Однако перешедший в «Аризону» из «Питтсбурга» Джейсон Цукер проиграл дуэль Игорю Шестёркину, не сумев переиграть россиянина. Примечательно, что Игорь продлил потрясающую серию, отразив четвёртый из четырёх штрафных бросков в игровое время матчей за карьеру в НХЛ.

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Впоследствии, Шестёркин был признан первой звездой матча.

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