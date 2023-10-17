«Вашингтон» сделал 300-й камбэк при Овечкине. Рекорд среди действующих игроков

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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). «Вашингтон» одержал победу со счётом 3:2 Б (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Счёт во встрече открыли гости. Таким образом, победа «Вашингтона» стала для клуба волевой. «Вашингтон» сделал 300-й камбэк при своём форварде и капитане Александре Овечкине — это рекорд среди действующих хоккеистов.

Лучший результат за всю историю НХЛ у Патрика Марло — 352 волевые победы клубов при его нахождении в составе.

В первом периоде в составе гостей отличились Адам Ружичка и Диллон Дюбе (в большинстве). Во второй двадцатиминутке «Вашингтон» сравнял счёт усилиями Мэттью Филлипса и Коннора Макмайкла. Третий период прошёл без заброшенных шайб. Победный буллит на счету российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.