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Нападающий «Вашингтона» поделился эмоциями от матча с бывшим клубом — «Калгари» и гола

Нападающий «Вашингтона» поделился эмоциями от матча с бывшим клубом — «Калгари» и гола
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Мэттью Филлипс прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:2 Б). Форвард стал одним из героев встречи, набрав 2 (1+1) очка. Примечательно, что до этого Филлипс играл именно за «Калгари», который задрафтовал его в 2016 году в шестом раунде под общим 166-м номером. В июле форвард перешёл в «Вашингтон».

«Очевидно, это забавно, что мы сыграли с ними второй матч в сезоне, это произошло довольно быстро. Да, это было отлично. Мне очень повезло играть с замечательными хоккеистами.

Мой гол? Посмотрите, какой пас сделал Сонни, мне просто пришлось вколотить шайбу! Это довольно крутой момент, я прокручивал его в своей голове около миллиона раз, поэтому сделать это на самом деле кажется нереальным», — приводит слова Филлипса официальный сайт НХЛ.

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