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«Вашингтон» впервые за 14 лет не собрал аншлаг на домашнем матче, прервав безумную серию

«Вашингтон» впервые за 14 лет не собрал аншлаг на домашнем матче, прервав безумную серию
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«Вашингтон Кэпиталз» не смог продать все билеты на домашнюю встречу впервые за 14 лет, сообщает Washington Post.

«Столичные» в ночь с 16 на 17 октября провели матч регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:2 Б). Эту встречу посетили 16 489 фанатов. Всего домашний стадион «Вашингтона» «Кэпитал Уан-Арена» вмещает 18 506 болельщиков. Таким образом, впервые с марта 2009 года «столичные» не смогли собрать аншлаг на своём матче. Потрясающая серия «Кэпиталз» из 588 домашних встреч с аншлагом с учётом плей-офф прервалась. За это время столичная команда одержала 367 побед.

Отмечается, что матчи, которые были проведены во время пандемии коронавируса с пустыми трибунами, не учитывались. При этом встречи с неполной посещаемостью из-за ограничений попали в этот список.

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