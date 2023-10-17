«Вашингтон» впервые за 14 лет не собрал аншлаг на домашнем матче, прервав безумную серию

«Вашингтон Кэпиталз» не смог продать все билеты на домашнюю встречу впервые за 14 лет, сообщает Washington Post.
«Столичные» в ночь с 16 на 17 октября провели матч регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (3:2 Б). Эту встречу посетили 16 489 фанатов. Всего домашний стадион «Вашингтона» «Кэпитал Уан-Арена» вмещает 18 506 болельщиков. Таким образом, впервые с марта 2009 года «столичные» не смогли собрать аншлаг на своём матче. Потрясающая серия «Кэпиталз» из 588 домашних встреч с аншлагом с учётом плей-офф прервалась. За это время столичная команда одержала 367 побед.
Отмечается, что матчи, которые были проведены во время пандемии коронавируса с пустыми трибунами, не учитывались. При этом встречи с неполной посещаемостью из-за ограничений попали в этот список.