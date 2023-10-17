Ип: думаю, у сборной Китая хорошие шансы в олимпийской квалификации

Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип поделился мнением о шансах сборной Китая на попадание на Олимпийские игры — 2026.

«С нетерпением ждём олимпийской квалификации. Думаю, у нас в этом году очень хорошие шансы. За нас будут играть ключевые игроки – Джереми Смит сильно поможет нам в воротах. Но это будет в феврале, сейчас мы так далеко не забегаем, сосредоточены на сезоне КХЛ. Но квалификационный турнир в календаре отметили и очень его ждём», — сказал Ип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Отметим, что уже путёвки на Олимпийские игры — 2026 получили сборные Финляндии, Канады, Швеции, США, Чехии, Швейцарии и Германии.

Полное интервью с Ипом можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 18 октября, в 12:00.