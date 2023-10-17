Ип: если бы Китай играл на ОИ против Кросби и Макдэвида, о нас бы больше говорили в СМИ

Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип поделился мнением о сборной Китая.

«Обидно, что ни одного матча на Олимпиаде не выиграли, но хоккей – новый для Китая спорт. Чтобы выйти на доминирующие позиции, нужны десятилетия. Так что думаю, дебют был хорошим, я очень горжусь ребятами. Мы в каждом матче бились до конца, не сдавались. И счета не отражают содержание игр. Мы разгромно проиграли США на старте, но там после первого периода счёт был только 0:1, с Канадой довольно долго оставались в игре. Германии проиграли только 2:3, в том матче у нас точно были шансы выиграть. В целом это всё равно был успех.

Кинэн сказал, что нам повезло, что НХЛ не приехала? С какой стороны посмотреть. Да, против игроков НХЛ нам было бы тяжелее, но играя против звёзд вроде Макдэвида, Маккиннона и Кросби, о нас бы больше говорили в СМИ, больше людей узнали бы о китайском хоккее. Так что в каком-то смысле это положительный момент, а в каком-то – отрицательный», — сказал Ип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с Ипом можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 18 октября, в 12:00.