Ип: не знаю, как родители находят трансляции КХЛ в Канаде, но как-то смотрят

Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип рассказал о своих родителях.

«Родители – мои главные болельщики. Всегда смотрят мои матчи, даже несмотря на разницу во времени, интересуются командой. К сожалению, из-за ковидных ограничений они не могли приехать в Китай на Олимпиаду и увидеть наши матчи вживую. Но мы надеемся попасть на Олимпиаду-2026, это одна из наших главных целей. В Италию они смогут приехать.

Как они в Канаде КХЛ смотрят? По каким-то ссылкам, может, и нелегальные трансляции. Не знаю, как они их находят, но как-то смотрят, поддерживают команду», — сказал Ип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с Ипом можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 18 октября, в 12:00.