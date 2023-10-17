Ип: дерево, холод, запахи — на старой арене «Сибири» всё напоминало о детстве

Капитан «Куньлуня» Брэндон Ип поделился мнением о лучшей арене КХЛ.

«Лучшая арена КХЛ, дайте подумать… Так много классных арен. В Омске одна из самых новых, в этом смысле она хороша. Но я больше по олдскулу. Нравится играть в Казани, там всегда битком. И мне нравился старый стадион «Сибири», он напоминал старые катки, на которых мы играли в детстве. Дерево, холод, запахи – всё там напоминало о детстве. Но мне уже не терпится увидеть их новый стадион!

Что до худшего… Если говорить о гостевых раздевалках, то до реновации на старом стадионе «Сибири» она была довольно плохая. Но всё работало, а так я не слишком прихотливый парень», — сказал Ип в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с Ипом можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 18 октября, в 12:00.