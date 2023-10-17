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Панарин: в России я мог себе голову ещё копать целый день

Панарин: в России я мог себе голову ещё копать целый день
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что занимался самокопанием.

«Всегда ли я занимался самокопанием? Да, я такой. Мне надо дополнительное внимание уделять этому, вспоминать книгу «Искусство пофигизма». Я её прочёл до половины. Она, конечно, банальна, но напоминает об истинах.

Таким образом можно сделать вред себе? И команде, и организации тоже. 100 процентов. У меня опыта стало больше в этом, когда в НХЛ начались матчи через день. В России я мог себе голову ещё копать целый день, ещё тренировки, только потом игра. Было меньше времени на восстановление ментального здоровья. А там через день матчи, и эти копания тебя в яму конкретную погружают. Совсем не копать себя — это тонкая грань с безразличием, никакого творчества в этом нет. Нужно найти какую-то золотую середину, но никому, похоже, жизни не хватит на это (улыбается). Я в её поисках каждый день», — сказал Панарин в эфире YouTube-канала «Всё хОКкей».

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