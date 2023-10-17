И. о. главного тренера «Трактора» А. Заварухин назвал причины поражения от «Амура»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал поражение от «Амура» (2:3).

«Ребята вышли на игру с хорошим настроем. Видно было, что заряжены, что хотели победить. Это самое главное. Проделали большой объём работы, много бросали. Забили хороший гол. Соперник во втором периоде поймал нас на контратаках. Нужно отдать должное «Амуру», они очень много шайб поймали на себя. Это очень дорогого стоит.

С чем связаны изменения в звене Робинсона? Мы начали проигрывать. Нужно было что-то делать. Мы искали оптимальные варианты, чтобы усилить нашу игру. Довольны игрой легионеров? Мы проиграли.

При Фукале «Трактор» в десяти последних матчах не может выиграть в основное время, может попробовать Мыльникова? Сергей готовится. Решение по составу на следующую игру будет приниматься завтра.

Первые полтора периода «Трактор» владел подавляющим преимуществом, почему после двух пропущенных шайб команда впала в ступор? Мы играли в атаке. Соперник на наших ошибках поймал нас. Да, это надломило. На третий период ребята вышли с мыслью отыграться. Были хорошие моменты, забили гол. Сейчас им сказали, что просто так голы не даются. Надо больше работать, закрывать вратаря и реализовывать то, что мы создаём.

На какой срок выбыл Сергей Калинин? Сказать сложно. Сегодня он катался, почувствовал недомогание. Решили его поберечь. Когда ждать остальных травмированных? В ближайшее время, вероятно, не стоит. Они катаются», — цитирует Заварухина сайт «Трактора».