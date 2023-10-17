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Михаил Бирюков — о Хохлачёве: давайте не будем торопиться и ставить клеймо

Михаил Бирюков — о Хохлачёве: давайте не будем торопиться и ставить клеймо
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Двукратный чемпион мира Михаил Бирюков рассказал о скандальной ситуации с нападающим «Амура» Александром Хохлачёвым.

«Я слышал об этом. Сложно что-то комментировать. Сейчас можно много говорить о том, был ли Александр в алкогольном состоянии. Но мы можем только предполагать. Трезвый человек не будет прыгать по машинам. Мы не знаем, как всё это было. Давайте не будем торопиться и ставить клеймо. Я уверен в том, что в «Амуре» работают профессионалы. Знаю, как губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев относится к клубу и его имиджу», – цитирует Бирюкова «РБ Спорт».

Напомним, в первом матче после инцидента Александр Хохлачёв отметился заброшенной шайбой. Форвард прервал серию из 12 игр без голов.

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