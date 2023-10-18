Капитан «Тампы» Стэмкос пропускает матч против «Баффало» из-за травмы нижней части тела

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос не вышел на лёд в сегодняшнем матче против «Баффало Сэйбрз» из-за травмы нижней части тела, сообщает Associated Press. Из-за неё он пропускает вторую игру подряд.

Стэмкос, вероятно, получил травму, заблокировав бросок в поединке против «Детройт Ред Уингз» (4:6) 15 декабря. Днём позже он пропустил матч с «Оттавой» (2:5). Главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал, что в клубе на ежедневной основе будут проверять возможность возвращения Стэмкоса в состав.

В числе травмированных у «Лайтнинг» также находится российский вратарь Андрей Василевский. Он пропустит ещё не меньше месяца после операции на спине. Центральный нападающий Тайлер Мотт пропускает третий матч подряд из-за травмы верхней части тела.

«Тампа-Бэй» набрала два очка в первых трёх матчах регулярного сезона НХЛ.