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Капитан «Тампы» Стэмкос пропускает матч против «Баффало» из-за травмы нижней части тела

Капитан «Тампы» Стэмкос пропускает матч против «Баффало» из-за травмы нижней части тела
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Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос не вышел на лёд в сегодняшнем матче против «Баффало Сэйбрз» из-за травмы нижней части тела, сообщает Associated Press. Из-за неё он пропускает вторую игру подряд.

Стэмкос, вероятно, получил травму, заблокировав бросок в поединке против «Детройт Ред Уингз» (4:6) 15 декабря. Днём позже он пропустил матч с «Оттавой» (2:5). Главный тренер «Тампы» Джон Купер рассказал, что в клубе на ежедневной основе будут проверять возможность возвращения Стэмкоса в состав.

В числе травмированных у «Лайтнинг» также находится российский вратарь Андрей Василевский. Он пропустит ещё не меньше месяца после операции на спине. Центральный нападающий Тайлер Мотт пропускает третий матч подряд из-за травмы верхней части тела.

«Тампа-Бэй» набрала два очка в первых трёх матчах регулярного сезона НХЛ.

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