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Капризов стал пятым игроком в истории «Миннесоты», забившим 40 голов в большинстве за клуб

Капризов стал пятым игроком в истории «Миннесоты», забившим 40 голов в большинстве за клуб
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В Монреале на стадионе «Белл-центр» прошёл матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» в гостях обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:2.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором заброшенной шайбы в большинстве и двух результативных передач. Кирилл забил свой 40-й гол в большинстве за «Миннесоту». Таким образом, Капризов стал пятым игроком в истории «Уайлд», забившим 40 голов в большинстве. Ранее это удалось сделать Заку Паризе (69), Микко Койву (60), Мариану Габорику (59) и Эндрю Брюнетту (55).

В трёх матчах нового сезона НХЛ Капризов забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи. Всего за карьеру в лиге россиянин набрал 239 (115+124) очков в 206 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

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