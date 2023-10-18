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Андрей Назаров выступил за необходимость масштабного расширения КХЛ на Восток

Андрей Назаров выступил за необходимость масштабного расширения КХЛ на Восток
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Известный тренер Андрей Назаров высказался о необходимости увеличения числа участников КХЛ за счёт клубов Сибири и Дальнего Востока.

«Я уже говорил, что в КХЛ необходимо принимать больше команд из восточной части нашей страны. Помимо вернувшейся в лигу «Лады», стоит подумать о новокузнецком «Металлурге», красноярском «Соколе», ещё одном клубе с Дальнего Востока. Конечно, не будем забывать про соседний Казахстан, где, помимо «Барыса», есть и другие достойные команды-кандидаты.

Вообще же нужно заняться масштабным расширением Континентальной лиги на Восток. Президент России Владимир Владимирович Путин своим участием и великолепной работоспособностью в международном форуме «Один пояс, один путь» чётко даёт понять, какого курса должна придерживаться страна. Хоккей развивается семимильными шагами, поэтому ждать наших западных партнёров до бесконечности мы просто не можем. Страны Запада и ИИХФ постоянно диктуют нам какие-то условия, вводят санкции, исключают нас из международных соревнований. Сколько ещё мы будем это терпеть? Теперь пусть они потерпят, а мы должны работать в интересах нашего спорта и наших болельщиков. Восток – очень прогрессивное направление, у нас там множество друзей», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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