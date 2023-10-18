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Деанджело столкнулся с главным арбитром и получил удаление за неспортивное поведение

Деанджело столкнулся с главным арбитром и получил удаление за неспортивное поведение
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Каролиной Харрикейнз». Волевую победу в результативном матче одержали гости со счётом 6:3.

В конце второго периода защитник «Каролины» Тони Деанджело столкнулся с одним из главных арбитров матча в зоне атаки. Известный своим вспыльчивым характером игрок «Харрикейнз» обрушился с проклятиями в сторону судьи, за что немедленно был оштрафован на две минуты за неспортивное поведение. Деанджело по пути на скамейку штрафников продолжил выражать своё недовольство, за что получил дополнительный 10-минутный дисциплинарный штраф.

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Отметим, что парой минут ранее за неудачный челлендж двухминутным штрафом был наказан тренерский штаб «Каролины», которым был сильно недоволен главный тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор.

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