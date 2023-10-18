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«Несколько непонятных вещей могли пустить всё под откос». Бриндамор — о матче с «Сан-Хосе»

«Несколько непонятных вещей могли пустить всё под откос». Бриндамор — о матче с «Сан-Хосе»
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Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор прокомментировал волевую победу «Харрикейнз» в матче с «Сан-Хосе» (6:3). «Ураганы» забросили четыре безответные шайбы в третьем периоде. В концовке второго периода сначала судьи засчитали спорный гол и дали две минуты за неудачный челлендж «Каролине», а затем за столкновение с арбитром 2+10 получил защитник «Харрикейнз» Тони Деанджело.

«Мы смогли придерживаться той игры, которая, по нашему мнению, должна была сработать, и за это надо отдать должное ребятам. В этом был весь матч. Всё шло не по-нашему, хотя, исходя из нашей игры, должно было быть наоборот. Но ребята не отклонялись от курса. Несколько непонятных вещей не в нашу пользу могли пустить всё под откос, но ребята думали только о следующей смене и проделали хорошую работу», — цитирует Бриндамора The Hockey News.

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