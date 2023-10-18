Макдэвид показал пятый результат по скорости достижения 550 результативных передач в НХЛ

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал автором гола и результативной передачи в победном матче с «Нэшвиллом» (6:1).

Эта результативная передача стала для Макдэвида 550-й в карьере НХЛ, которую он отдал в своём 573-м матче в лиге. Таким образом, Коннор показал пятый результат в истории НХЛ по скорости достижения 550 ассистов в лиге. Самым быстрым по этому показателю оказался легендарный Уэйн Гретцки (386 игр). После него в этом списке расположились Марио Лемье (483), Петер Штястны (564) и Бобби Орр (565).

В первом периоде «нефтяники» забросили четыре шайбы усилиями Леона Драйзайтля, Зака Хаймана, Райана Ньюджент-Хопкинса и Коннора Макдэвида. Как отмечает пресс-служба НХЛ, «Эдмонтон» повторил клубное достижение 38-летней давности. В последний раз «нефтяники» забивали не менее четырёх голов в первом периоде гостевого матча в 1985 году.