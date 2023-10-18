В «Автомобилисте» прояснили ситуацию с Сергеем Широковым, не игравшим с «Металлургом»

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков рассказал о причинах отсутствия капитана команды Сергея Широкова в предыдущем матче с «Металлургом» (0:4).

«Что касается отсутствия в составе Сергея Широкова в предыдущей игре, то это плановый тренерский график. Главный тренер команды Николай Заварухин на пресс-конференции всё сказал», – сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем сезоне на счету 37-летнего нападающего 18 матчей, в которых Широков забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач. Всего в КХЛ на счету опытнейшего форварда 760 матчей, в которых Сергей отметился 491 очком — забросил 214 шайб и отдал 277 результативных передач.