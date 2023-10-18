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В «Амуре» в шутливой форме обыграли инцидент с Хохлачёвым после победы над «Трактором»

В «Амуре» в шутливой форме обыграли инцидент с Хохлачёвым после победы над «Трактором»
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Пресс-служба «Амура» в шутливой форме обыграла победу в матче с «Трактором» с отсылкой на скандальный поступок форварда хабаровчан Александра Хохлачёва.

«Амур» обыграл «Трактор» со счётом 3:2. Один из голов хабаровского клуба забил Александр Хохлачёв. Форвард провёл за хабаровский клуб 16 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач.

Напомним, Хохлачёв напал на машину жителя Хабаровска после проигрыша «Ак Барсу» (2:3 ОТ). Форвард «Амура» внезапно запрыгнул на капот и прошёлся по машине. Позднее он объяснил свой поступок шуткой.

Пресс-служба «Амура» выступила с заявлением в связи со скандальным поведением форварда Александра Хохлачёва. Клуб оштрафовал нападающего и заявил, что «пересмотрит требования к поведению членов команды».

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