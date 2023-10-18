Кейл Макар — лучший защитник в истории НХЛ по скорости достижения 250 очков в лиге

Защитник «Колорадо» Кейл Макар отметился результативной передачей в матче с «Сиэтлом» (4:1). Это очко стало 250-м для игрока обороны в карьере в НХЛ.

Таким образом, Макар показал лучший результат среди защитников в истории НХЛ по скорости достижения 250 очков в лиге. Эта отметка покорилась Макару в 241-м матче регулярных чемпионатов НХЛ. На втором месте по данному показателю оказался легендарный защитник Бобби Орр, затративший 247 матчей на 250 очков. Третье место занимает Дэнис Потвин (251 матч). Затем идут защитники Пол Коффи (260), Рэй Бурк (266), Марк Хоу (269) и Гэри Сутер (270).

Всего в НХЛ Макар провёл 241 матч в регулярных чемпионатах, в которых забросил 67 шайб и отдал 183 результативные передачи с показателем полезности «+99». В плей-офф на счету Кейла 65 (16+49) очков в 61 матче розыгрыша Кубка Стэнли.

Напомним, сегодня, 18 октября, «Колорадо Эвеланш» в гостях обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Климат Пледж-Арене» завершилась со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).