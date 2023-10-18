Гернат: подраться — это в боксёрский клуб. В хоккейном матче драки ни к чему

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат рассказал, как он относится к дракам на льду, и прокомментировал свой бой с нападающим минского «Динамо» Романом Горбуновым.

«Это был конец нашей смены и конец периода, оставалось пару секунд, и я решил просто забросить шайбу в глубь зоны. Горбунов подскочил ко мне, дважды ударил в лицо клюшкой, мне ничего не оставалось, как ответить. Он сразу сбросил краги, но я просто держал его, не хотел драться. Но это часть хоккея, надо быть к такому готовым. Я не бил, просто держал его. Но правила есть правила. Вероятно, я был участником драки. Судье виднее, чем нам. Он принял правильное решение.

Я вообще раньше не дрался, никогда, это моя первая драка. И я не ищу драк, я считаю, они ни к чему в матче. Подраться – это в боксёрский клуб, но это только моё личное мнение, драки всё равно являются частью хоккея, и болельщики их любят.

Буду ли готов встать на защиту партнёра? Зависит от ситуации. Даже в Минске мне не стоило ввязываться в драку, потому что Сергеев к тому времени уже получил травму, а у нас в составе к тому же было два молодых защитника. Тренерский штаб ждал, что я буду играть, а не сидеть на скамейке штрафников. В первую очередь я должен помогать команде, но, если случится что-то совсем плохое, за партнёра тоже надо вступаться», — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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Полную версию эксклюзивного интервью с Мартином Гернатом читайте на «Чемпионате» завтра в 10:00 мск.