Гернат: Макдэвид и в 18 был выдающимся игроком, а сейчас без вопросов лучший в «Эдмонтоне»

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат рассказал об игре за «Эдмонтон» вместе с нападающим Коннором Макдэвидом и оценил уровень мастерства канадца.

«Пересекался с Макдэвидом в «Ойлерз». Он тогда проводил дебютный сезон, но получил травму. У меня тоже была травма, так что мы вместе катались в Эдмонтоне после операций. Потом его ненадолго отправили в Бейкерсфилд для работы с тренером по физподготовке. Даже тогда, в 18 лет, он был выдающимся игроком, одним из лучших игроков «Эдмонтона». А сейчас он без вопросов лучший. Каждый год он показывает, на что способен.

Желаю «Эдмонтону» совершить прорыв в плей-офф. Я за ними слежу, в команде до сих пор играют мои знакомые, с кем я там играл в системе, в руководстве есть ребята, которые были у меня в молодёжной команде, а потом пошли на повышение в НХЛ. В Европе тоже с кем-то пересекаемся, всегда приятно встретиться, поболтать. Если есть время, обязательно смотрю обзоры матчей. Эдмонтон всегда будет моим домом, я там пять лет провёл, остались очень хорошие воспоминания. Мы с женой хотим как-нибудь съездить туда в отпуск. Я и с семьёй, у которой жил там по молодёжке, до сих пор общаюсь, и старые друзья остались, их тоже хочется навестить», — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мартином Гернатом читайте на «Чемпионате» завтра в 10:00 мск.