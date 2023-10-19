Гернат: в Чехии игра строится от обороны, похоже на то, как играет «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат сравнил игру ярославского клуба с игрой чешского «Тршинеца», за который игрок обороны выступал три сезона.

«В Швейцарии хоккей немного быстрее, зато в Чехии – более системный, игра строится от обороны. Похоже на то, как играет «Локомотив», мы больше заточены на то, чтобы хорошо играть в обороне, чем забивать по пять-шесть голов за матч. В Чехии так же, очки там набирать очень тяжело. Помню, когда только приехал из Северной Америки, было очень трудно. Там другие площадки, другая система, было тяжело привыкнуть к новой системе. В Чехии ты играешь под большим давлением, чем в Америке, никто не ошибается, особенно в плей-офф. Даже от молодых многого ждут. Вначале у меня возникали проблемы, но потом я перешёл в «Тршинец», который мне очень хорошо подошёл. Там я провёл три великолепных сезона, мы дважды становились чемпионами. Сейчас это лучшая команда Чехии, они выиграли четыре последних чемпионата. Для меня «Тршинец» – это второй дом, отличные воспоминания», — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мартином Гернатом читайте на «Чемпионате»: