Гернат: впервые увидел Ярославль в фильме о Демитре. В Словакии его все обожали

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат рассказал, что впервые увидел Ярославль в фильме, посвящённом памяти словацкого нападающего Павола Демитры, разбившегося на самолёте вместе с ярославской командой.

«Жена Павола Демитры выпустила фильм в память о нём. Впервые увидел Ярославль именно в том фильме. Это всё очень грустно, он был легендой для Словакии, очень хорошим человеком. Все следили за ним, где бы он ни играл – в НХЛ, в КХЛ, в сборной. Все его обожали. Потерять такого человека, да не только его, а всю команду – это ужасная трагедия.

Перед стартом сезона мы возложили цветы у места крушения. Тяжело на это смотреть, но это часть жизни. Они оставили важное послание для всех, и, мне кажется, сейчас «Локомотив» поддерживают ещё больше, чем до трагедии. Та команда должна была выиграть чемпионат. Тогда случилось что-то ужасное, но, надеюсь, что-то хорошее для города тоже случится», — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мартином Гернатом читайте на «Чемпионате»: