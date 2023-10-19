Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гернат: впервые увидел Ярославль в фильме о Демитре. В Словакии его все обожали

Гернат: впервые увидел Ярославль в фильме о Демитре. В Словакии его все обожали
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат рассказал, что впервые увидел Ярославль в фильме, посвящённом памяти словацкого нападающего Павола Демитры, разбившегося на самолёте вместе с ярославской командой.

«Жена Павола Демитры выпустила фильм в память о нём. Впервые увидел Ярославль именно в том фильме. Это всё очень грустно, он был легендой для Словакии, очень хорошим человеком. Все следили за ним, где бы он ни играл – в НХЛ, в КХЛ, в сборной. Все его обожали. Потерять такого человека, да не только его, а всю команду – это ужасная трагедия.

Перед стартом сезона мы возложили цветы у места крушения. Тяжело на это смотреть, но это часть жизни. Они оставили важное послание для всех, и, мне кажется, сейчас «Локомотив» поддерживают ещё больше, чем до трагедии. Та команда должна была выиграть чемпионат. Тогда случилось что-то ужасное, но, надеюсь, что-то хорошее для города тоже случится», — сказал Гернат в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мартином Гернатом читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Сидел в раздевалке и впервые в карьере плакал». Интервью с Гернатом — о жизни и КХЛ
Эксклюзив
«Сидел в раздевалке и впервые в карьере плакал». Интервью с Гернатом — о жизни и КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android