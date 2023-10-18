Олимпийский чемпион Семёнов: если бы Гретцки сейчас играл, ему пришлось бы легче

Олимпийский чемпион, чемпион Европы Анатолий Семёнов рассказал об игре против Уэйна Гретцки во время игр с командами НХЛ.

«В своей первой поездке пришлось столкнуться с Гретцки, сразу понял, что это Великий, как его называли в НХЛ? Да, так и есть, это великий хоккеист того времени. Это сразу бросалось в глаза — его нестандартные решения, то, как он видел, «читал поляну». Я бы даже сказал, если бы Гретцки сейчас играл, ему пришлось бы легче. По той простой причине, что хоккей стал мягче, правила изменены.

Всех в советской сборной удивило, что Гретцки выходил в одном звене с тафгаем Дейвом Семенко? Да, для нас такая картина изначально казалась странной. Двое нападающих в тройке играющих и один — драчун. Получается, что они вчетвером всё время выходят против пятерых? И специально «телохранитель» для Гретцки. Но потом, уже когда просматриваешь матчи НХЛ, прекрасно понимаешь, для чего нужен «полицейский». Это определённая работа — его задача защищать звезду, на которую ходят стадионы. А хозяева собирают денежку со стадионов, поэтому, не дай бог, звезда получит травму и не будет играть — сразу люди потеряют большие суммы. Это всё бизнес! Но, кстати, Семенко и играл неплохо. Даже забивал (смеётся)», — сказал Семёнов в интервью «Спорт уик-энд».