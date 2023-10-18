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Робинсон: больше всего нравился Павел Дацюк, Волшебник. Он — особенный

Робинсон: больше всего нравился Павел Дацюк, Волшебник. Он — особенный
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Американский нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон рассказал, что его любимым хоккеистом был Павел Дацюк.

«Больше всего нравился Павел Дацюк, Волшебник. Когда я рос, то смотрел матчи с его участием. То, что он делал с шайбой – просто невероятно, я такого не видел, да и, в принципе, позже особо часто такого не видел. Он – особенный.

Было здорово смотреть игры «Детройта» с ним. Дацюк был моим любимым хоккеистом, когда я рос. Если бы он решил сыграть ещё несколько матчей в КХЛ, было бы здорово выйти на лёд против него. Конечно, играть во всю силу во время матча, но после игры подойти и пожать руку. Это было бы очень круто!» – сказал Робинсон в интервью Metaratings.ru.

Дацюк — олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира 2012 года, двукратный обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), обладатель Кубка Гагарина 2017 года, чемпион России 2005 года, член «Тройного золотого клуба».

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